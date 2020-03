Coronavirus, Conte annuncia la chiusura di tutti gli esercizi commerciali

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso della serata odierna, è intervenuto nuovamente per annunciare nuovi importanti provvedimenti per contrastare l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus: Come riportano i colleghi di Terni Today, il premier ha affermato che “l’Italia sta dando prova di essere unita e responsabile. Il mondo ci guarda perché stiamo dando una prova di grande rigore. Domani ci guarderanno ancora di più con ammirazione. Siamo il paese per primo colpito in Europa. Questa sfida riguarda la salute dei cittadini, mette a dura prova il nostro sistema nazionale, mette a dura prova la nostra economia. Ora è il momento di compiere un passo in più. Disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali, tranne quelli di prima necessità come ad esempio farmacie, parafarmacie ed alimentari. Chiudono parrucchieri, centri estetici, servizi di mensa, oltre a bar, ristoranti, pub."