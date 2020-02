Coronavirus: terzo contagiato a Fiume, sei casi in Croazia

Terzo caso di coronavirus a Fiume, i casi in Croazia salgono ora a 6. Come riporta il quotidiano La Voce del Popolo, la terza persona contagiata nel capoluogo quarnerino sarebbe il fratello di una donna risultata positiva al test nella giornata di ieri, la moglie del cosiddetto paziente 1 in città (un uomo che lavora a Parma). L'ultimo contagiato, (cognato del paziente 1) avrebbe sintomi lievi al pari degli altri due pazienti. A Zagabria, oltre ai due gemelli 26enni, anche la fidanzata di uno dei due. In tutto 176 persone sono state sottoposte al test e si attendono i risultati di due tamponi.

Il responsabile dell’Istituto croato per la salute pubblica Krunoslav Capak ha dichiarato poi che "oltre 1000 persone sono state invitate da ispettori sanitari confinari a sottoporsi a controlli. Alcuni di questi sono in autoisolamento e altri hanno ricevuto altri trattamenti. Tra questi i conducenti di camion che viaggiano per lavoro in Italia: se venissero messi in autoisolamento, la ditta per la quale lavorano si troverebbe in serie difficoltà e gli scaffati nei negozi in Croazia rimarrebbero vuoti. Queste persone costrette a viaggiare in Italia quotidianamente sono sotto controllo”.