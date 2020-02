Il coronavirus arriva in Croazia: il paziente 1 è stato a Milano

Primo caso di coronavirus in Croazia: come riporta la Voce del Popolo la notizia è stata confermata dal premier Andrej Plenković in una conferenza stampa nella sede del governo. Si tratta di un uomo giovane con lievi sintomi, ha detto Plenković. L'uomo sta abbastanza bene ed è ricoverato all’ospedale Fran Mihaljević di Zagabria e, come ha confermato il primo ministro, tra il 19 e il 21 febbraio ha soggiornato a Milano, dove probabilmente ha contratto il virus.