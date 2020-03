Coronavirus, Dipiazza: "Orgoglioso di essere il sindaco di questa grande città"

"Tutti insieme stiamo fronteggiando questa situazione con grande impegnoo". Lo ha dichiarato il sindaco Dipiazza in un video postato oggi, 17 marzo, sui suoi canali social.

"Ringrazio tutti i cittadini e le categorie di Trieste per la grande responsabilità che state dimostrando - aggiunge il Sindaco -. La nostra città sta dando un grande esempio di buon comportamento. Ringrazio anche tutti gli operatori sanitari che stanno lavorando senza sosta, così come tutti i dipendenti del Comune di Trieste che sia dall’ufficio, che in smart working stanno assicurando tutti i servizi. Lo stesso impegno lo stanno mettendo in campo il personale della Polizia Locale, di tutte le Forze dell’Ordine, della Protezione Civile che stanno monitorando ogni situazioni. Sono veramente orgoglioso di essere il Sindaco di questa grande città. Insieme riusciremo a battere questo maledetto virus".