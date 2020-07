Coronavirus, due nuovi contagi a Trieste e nessun decesso

Accertati altri due nuovi casi Covid19 a Trieste. Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, in un tweet. Si tratta di due cittadine serbe, di cui una universitaria, spiega il Piccolo, appena rientrate dal loro Paese. Il dipartimento di prevenzione di Asugi ha già attivato i protocolli per tracciamento e test.

Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus salgono 3.327: 1.401 a Trieste, 1001 a Udine, 707 a Pordenone e 218 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.870, i clinicamente guariti sono 40 e le persone in isolamento domiciliare 65. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 112, uno meno di ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 7. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale).