Coronavirus, Fedriga: "La Slovenia sblocchi immediatamente i valichi"

"Mi rivolgo al Governo sloveno affinché, in nome degli ottimi rapporti da sempre intercorsi con l'Italia e il Friuli Venezia Giulia in particolare, provveda all'immediato sblocco dei valichi confinari con il nostro Paese e alla risoluzione delle criticità emerse negli ultimi giorni".

È questo l'appello lanciato dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha sottolineato come "il blocco del traffico merci proveniente dall'Italia rappresenta un'azione dannosa non solo per l'economia, ma rischia di creare problemi drammatici anche nella lotta che stiamo facendo al diffondersi dell'epidemia. Se Lubiana non assumerà una posizione ragionevole in merito a questa situazione temo che potrebbero danneggiarsi irrimediabilmente i rapporti tra Italia, con il Friuli Venezia Giulia in testa, e Slovenia".