Coronavirus: la Fials dona 8mila euro agli ospedali di Trieste per mascherine

Raccolti 2mila euro per il Burlo e 6mila euro per l'Asugi: questo il risultato dell'iniziativa promossa dalla Fials di Trieste e Gorizia per l'acquisto di DPI destinato al personale sanitario. La somma è stata raggiunta perché il direttivo ha deciso di rinunciare a parte delle quote associative dei mesi di marzo - aprile 2020. Le copie del bonifico sono già state inviate ai direttori generali di Burlo e Asugi Stefano Dorbolò e Antonio Poggiana, che hanno ringraziato sentitamente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il segretario provinciale del sindacato Fabio Potoschnig ha spiegato che "La Fials con questa iniziativa ha voluto esprimere vicinanza agli operatori che si vedono costretti a lavorare in questa difficile emergenza sanitaria, ad oggi unica nel suo genere, ai quali va il nostro più sincero ringraziamento.Per affrontare l'emergenza sanitaria Coronavirus agli operatori sanitari, ospedalieri e territoriali, sono indispensabili i dispositivi di protezione DPI che non sempre sono a disposizione in numero sufficiente. La mancanza di DPI mette a rischio gli operatori e anche i pazienti, per questo motivo abbiamo deciso di contribuire concretamente all'acquisto dei DPI al fine di salvaguardare i dipendenti della Sanità pubblica di Trieste e Gorizia".