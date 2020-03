Coronavirus, Fincantieri chiude per 15 giorni

La decisione di chiudere per 15 giorni lo stabilimento di Fincantieri è stata accolta con soddisfazione dal sindaco Anna Maria Cisint. “Una scelta doverosa per tutelare i lavoratori, le loro famiglie e la città – ha rilevato il sindaco leghista – essendo troppo alto l’impatto di una realtà produttiva così rilevante per la città. Nelle ultime settimane, più volte ho avuto modo di incontrare i dirigenti dello stabilimento e affrontare con loro i relativi interventi di sicurezza trovando ampie disponibilità. Ma è evidente che il rischio di diffusione del contagio richiede comportamenti seri e responsabili tali da evitare l’affollamento e le possibilità di contatti diretti, condizioni impossibili da rispettare quando la tipologia delle lavorazioni richiedono la compresenza di addetti. In questo momento dobbiamo avere a cuore prima di tutto la salute delle persone, dentro e fuori le fabbriche, e questa deve essere la priorità e la condizione da perseguire se si vuole uscire con le minori conseguenze negative per il sistema sociale ed economico, prima di ogni altra preoccupazione. Ora il governo è chiamato a tutelare con i dovuti ammortizzatori sociali anche il personale dell’indotto dove vigono le contrattazioni più anomale”.

“Chiediamo inoltre al governo – sottolinea il sindaco Cisint – che prenda esempio da quanto Fincantieri, in via autonoma, così come altre importanti realtà produttive nel Paese, ha fatto, chiudendo quindi le attività non strettamente essenziali. A tutte le imprese del territorio di Monfalcone sollecito, in ogni caso, ogni necessaria garanzia per assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie e l’uso dei presidi personali e delle mascherine, chiudendo tutti i reparti nei quali ciò non può essere rigorosamente rispettato. In questo contesto – precisa il sindaco Cisint – ho dato disposizioni per sospendere per 15 giorni tutti i cantieri di lavoro da parte delle nostre squadre operaie e dei nostri tecnici nella logica di salvaguardare anzitutto il bene della salute di tutti”.