Coronavirus in Fvg: rallentano i contagi e i decessi, guarite 102 persone

Calano i contagi e i decessi. La fotografia odierna evidenziata dal consueto bollettino emesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia mostra due morti e 23 contagiati in meno rispetto a domenica 29 marzo. I positivi al coronavirus sono quindi attualmente 1501 (nove sono non residenti in regione), mentre i decessi complessivi, con i nove di oggi, sono 107. Per quanto riguarda i dati delle province, Udine conta 524 casi mentre il capoluogo regionale ne ha 494. Pordenone ne registra 383 mentre il capoluogo isontino 91.

Sul fronte dei decessi invece è Trieste a registrare il numero più elevato (57), seguita da Udine (34) e con Pordenone al secondo posto (14). Anche per le morti Gorizia rimane al primo posto che ad oggi ne ha registrati solamente due. In terapia intensiva al momento sono ricoverate 60 persone, mentre i pazienti ricoverati in altri reparti sono 229. L'isolamento domiciliare riguarda invece 820 cittadini.

Buone notizie per quanto riguarda i guariti: oggi 30 marzo il totale parla di 102 persone, mentre per quelli "clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negativi al tampone)" il numero è di 183.