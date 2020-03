Nuovo caso di Coronavirus a Udine, non è grave: in regione sono 23

"Salgono a 23 i casi di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Il nuovo caso riguarda una persona residente nell'area udinese e posta in isolamento domiciliare, che non versa in condizioni di salute preoccupanti". A renderlo noto è la Regione attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi dalla centrale operativa della Protezione civile Fvg di Palmanova. Dopo gli altri quattro casi registrati sul territorio regionale e come dall'inizio della diffusione del contagio, Udine resta la provincia con più casi.