Nuova impennata di contagi, ora sono 790: oggi 135 positivi e quattro morti

I tamponi positivi in Friuli Venezia Giulia toccano quota 790, con un'impennata di altri 135 casi rispetto a ieri. I decessi registrati oggi 21 marzo sono quattro, numeri che portano a 42 i morti in regione dall'inizio dell'emergenza. Le buone notizie arrivano dalla guarigini. Salgono a 73 infatti le persone guarite, di cui nove quelle che la Regione dichiara "completamente guarite". I pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere sono ad oggi 152, mentre quelli in terapia intensiva sono 46. Altre 477 persone rimangono in isolamento domiciliare.

