Coronavirus, caso sospetto a Lignano: in giornata i risultati del test

Caso sospetto di Coronavirus a Lignano Sabbiadoro. L'attenzione delle autorità sanitarie regionali è rivolta al caso di una ragazza, residente nella cittadina balneare, le cui condizioni di salute avrebbero insospettito il personale medico. La giovane è stata sottoposta più volte a test di varia natura e il responso in merito è atteso per le prime ore di oggi.

I controlli

Nella giornata di sabato sono stati eseguiti i tamponi per verificare un possibile contagio su 11 persone in provincia di Udine, tutti con esito negativo, e tre in provincia di Trieste, sempre col medesimo riscontro. Ieri le persone sottoposte ad accertamenti, che per precauzione sono state messe in isolamento, sono salite a 20, alcune in ospedale nei reparti dedicati, altre a casa. Per tutte, ragazza di Lignano per il momento esclusa, esito negativo dei test.