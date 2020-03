Coronavirus, altro balzo in avanti: in Fvg i contagiati ora sono 1223, 13 guariti in più

Sono 1223 i casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con un incremento di 84 unità rispetto a ieri. Sono due i decessi in più rispetto all'ultima comunicazione di ieri 25 marzo che complessivamente dall'inizio dell'emergenza raggiungono quota 72. Trieste è sempre la città del Friuli Venezia Giulia dove si registra il più alto numero di decessi legati alla diffusione del covid-19. Udine invece ne ha registrati 23 e in fondo invece Pordenone con sei e Gorizia con un solo decesso.

Le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva risultano essere 54 mentre i pazienti in altri reparti sono 212 e le persone in isolamento domicliare sono 688, per un totale di 41 ricoverati in più rispetto al 25 marzo. La comunicazione della Regione sul numero di guariti parla di un totale di 52, 13 in più rispetto a ieri.