Coronavirus: controlli sanitari al confine con Slovenia e Austria

Saranno effettuati controlli sanitari ai confini con la Slovenia e l'Austria: a comunicarlo è la Protezione Civile del FVG, che in un aggiornamento delle 10:30 riporta quanto scritto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Frontiere a noi vicine.

Slovenia

Saranno effettuate verifiche generalizzate presso l'aeroporto Internazionale Pucnik di Lubiana, sia in arrivo che in partenza, nonché ai valichi di confine terrestre con l’Italia. Tali misure, spiega il ministero, si applicano a tutti i viaggiatori, indipendentemente dalla nazionalità e provenienza. Per i casi di segnalata sintomatologia associata al Covid-19 è previsto il trasferimento presso all'Ambulatorio Brnik dove, a seguito di accertamenti medici, sono indicati percorsi differenziati per i casi di emergenza e per quelli che non presentano condizioni di gravità. In quest'ultimo caso i cittadini stranieri privi di residenza permanente in Slovenia vengono temporaneamente trasferiti in Ospedale in attesa dell’esito del tampone prelevato. In caso di test positivo viene effettuata approfondita indagine epidemiologica e tracciati i contatti intervenuti.

In una comunicazione ufficiale del Governo sloveno di questa mattina si specifica inoltre che "Il controllo dell'ingresso alla frontiera sarà effettuato per le persone che non sono cittadini sloveni o che non hanno residenza permanente o temporanea nella Repubblica di Slovenia". La nota specifica poi che sarà richiesto "un certificato negativo SARS-CoV-2 (COVID-19) rilasciato dall'autorità competente. Il certificato deve essere in sloveno, inglese o italiano e rilasciato da non più di tre giorni. A una persona che non dispone del certificato appropriato verrà vietato l'ingresso nel territorio della Repubblica di Slovenia. I controlli di ingresso non saranno applicati al trasporto merci".

Austria

Sempre da fonte ministerale si apprende che sarà sospeso il traffico aereo con l’Italia a partire dall’11 marzo e saranno cancellati i treni notturni che collegano l’Austria all’Italia. Rimangono al momento in servizio i collegamenti ferroviari diurni ma potrebbero subire variazioni o cancellazioni con scarso o nessun preavviso. Per informazioni, si raccomanda di consultare direttamente la compagnia aerea di riferimento o la società di trasporti (in caso di biglietto ferroviario). È inoltre prevista la possibilità di effettuare controlli alle frontiere (anche sui treni) per la misura della temperatura corporea. Per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea provenienti dalle regioni maggiormente colpite dal virus sarà richiesta la presentazione di un certificato medico che escluda l’infezione da coronavirus.