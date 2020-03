Coronavirus, ITIS chiuso fino all'8 marzo

ITIS chiuso fino all'8 marzo. A darne comunicazione lo stesso istituto con una nota stampa. "Purtroppo la situazione esterna all'ITIS inerente, in particolare, alla diffusione del coronavirus - scrive la nota - ci impone di dover adottare un elevato grado di precauzione che riguarda tutte le competenze aziendali a tutela assoluta dei nostri anziani. Viene quindi deciso di mantenere la chiusura agli accessi esterni nelle giornate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo garantendo ulteriore comunicazione nella giornata di lunedì 9 marzo".

"In questo momento di emergenza, al fine di sostenere le relazioni tra i familiari e i loro cari e limitare al massimo le chiamate dirette al personale socio sanitario delle residenze, si organizza quanto segue:

- ogni giorno il familiare di riferimento, può chiamare il numero 334-6779160 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 per chiedere di essere informato sulle condizioni generali del familiare;

- il familiare dovrà lasciare il proprio numero di telefono e il nome e la residenza del proprio caro per essere richiamato entro la giornata;



- per gli anziani che non hanno il telefono, che sono in difficoltà a chiamare autonomamente e che desiderano sentire il loro familiare e viceversa, verrà organizzato un servizio di sostegno alla telefonata;



- giornalmente i familiari che hanno necessità di lasciare dei beni (non deperibili) utili ai loro cari possono consegnarli in portineria con indicato il nominativo e residenza. I beni saranno recapitati dal nostro personale entro la giornata.



- gli infermieri contatteranno, come prassi, i familiari delle persone che si trovino in una situazione di gravità al fine di tenerli informati e, nel caso, permettere loro di accedere in stanza per stare accanto e sostenere l’assistenza nella terminalità o gravità