Il grande cuore rossoalabardato a sostegno dell'Itis, la Furlan dona 2000 guanti

"Vince solo chi più a lungo sa patir". Era questo uno dei motti che qualche stagione fa campeggiava sugli striscioni della curva Furlan, storica realtà del tifo rossoalabardato a Trieste che, in linea con l'ondata di solidarietà manifestatasi negli ultimi giorni a favore dell'Itis, ha voluto dare il proprio contributo per sostenere la storica struttura per anziani di via Pascoli. Nella giornata di ieri 20 marzo Il tifo organizzato triestino ha fatto pervenire all'Itis, tramite un corriere, ben 2000 guanti.

"Sempre vicini alla nostra gente. Rialziamoci assieme" ha scritto Lorenzo Campanale, leader di quella curva Furlan che da tempo è impegnata in iniziative di solidarietà nei confronti delle strutture sanitarie del capolugo regionale. A dicembre del 2019, come riportato in questo articolo, gli stessi tifosi rossoalabardati avevano raccolto 5000 euro, somma poi consegnata nelle mani della dirigenza dell'ospedale Maggiore di Trieste.