Coronavirus, la UIL rettifica sulla casa di riposo Stuparich: "Nessun caso positivo"

"A seguito delle informazioni che abbiamo ricevuto e successivamente trasmesso alla stampa il giorno 17/03/2020 con un nostro comunicato dobbiamo precisare che per mero errore di comunicazione la notizia di positività di 11 operatori non riguardava la Fratelli Stuparich di Sistiana. Ce ne scusiamo e confermiamo di aver immediatamente provveduto a rettificare la notizia anche su tutti i nostri canali di comunicazione".A dichiararlo è il Segretario Generale Regionale UIL FPL FVG Luciano Bressan.

"Come sindacato che tutela i cittadini e gli operatori della sanità pubblica, privata e del terzo settore - spiega Bressan - in questi giorni di emergenza da COVID-19 stiamo registrando quotidianamente decine e decine di segnalazioni provenienti dai nostri iscritti e lavoratori di tutta la regione impegnati in prima linea per far fronte a questa crisi. Stiamo facendo uno sforzo organizzativo immane al fine di verificare la veridicità di tutte le fondi. Purtroppo nel caso della Fratelli Stuparich di Sistiana c’è stato con nostro rammarico uno spiacevole disguido del tutto involontario e per questo ce ne scusiamo ancora".

