Coronavirus, Lilt Trieste vicina ai cittadini: attivato un servizio di ascolto gratuito

La Lilt Trieste ha attivato un nuovo servizio gratuito di ascolto empatico per mantenere la serenità in tempi di emergenza coronavirus. A rispondere alle telefonate o alle videochiamate dei cittadini è la psicologa e psicoterapeuta Ernestina Cariello, che spiega come "questa emergenza sanitaria ci espone a vari fattori di rischio, come il fatto di non sapere quando finirà, l' imprevedibilità, il senso di pericolo del contagio per sé stessi e per i propri cari, la preoccupazione per il possibile ricovero ospedaliero e per gli esiti incerti della malattia”.

“L'ascolto – aggiunge Cariello - rientra nelle competenze dello psicologo e si declina ora tra le pratiche di responsabilità dello stesso nei confronti della comunità”. “Credo sia importante sapere che c’è una persona specializzata che ascolta, comprende, non giudica, supporta in un momento in cui si è isolati”, precisa la presidente della Lilt Trieste Bruna Scaggiante. “L'impatto emotivo collettivo di questa epidemia è forte, parlarne con uno specialista può aiutare a mantenere la serenità”. Il servizio è attivo ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 al numero 329 950 4833 o in videochiamata al 338 877 3869.

