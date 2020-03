Coronavirus: arriva la mappa dei contagi in FVG, interattiva e suddivisa per comuni

La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia pubblica online la mappa tematica che riporta la situazione dei contagi da Covid 19 a livello di ogni singolo comune. La mappa è accessibile a questo link. I dati presentati in questa pagina vengono raccolti e compilati dai dipartimenti di prevenzione competenti per territorio. I dati per i vari comuni vengono aggiornati in momenti diversi, dalla mappa è possibile selezionare un comune per sapere a quando si riferisce il dato. Riportiamo nel dettaglio i numeri suddivisi per:

Quarantena : riporta il numero di persone in quarantena

: riporta il numero di persone in quarantena Positivi : il numero delle persone positive al tampone in isolamento domiciliare

: il numero delle persone positive al tampone in isolamento domiciliare Guariti : il numero totale di guariti, se una persona guarisce diminuisce il numero dei positivi e aumenta quello dei guariti

: il numero totale di guariti, se una persona guarisce diminuisce il numero dei positivi e aumenta quello dei guariti Morti : il numero totale dei morti, per avere il totale delle persone contagiate bisogna sommare questo numero ai positivi e ai guariti

: il numero totale dei morti, per avere il totale delle persone contagiate bisogna sommare questo numero ai positivi e ai guariti Indice: rappresenta una stima dell'incidenza sulla popolazione, è il numero delle persone in quarantena e positive ogni mille abitanti

Sulla mappa è possibile cliccare ogni singola voce e ogni singolo comune. I dati si riferiscono alla giornata di ieri

Quarantena

Totale: 2040

Pordenone: 596

Udine: 730

Gorizia: 264

Trieste: 450

Positivi

Totale:1304

Pordenone:244

Udine: 513

Gorizia: 98

Trieste: 449

Guariti

Totale: 110

Pordenone:7

Udine: 34

Gorizia: 18

Trieste: 51

Morti

Totale: 110

Pordenone:14

Udine: 38

Gorizia: 2

Trieste: 56