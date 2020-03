Coronavirus: meno trasgressori, ieri 28 sanzioni e una denuncia

Sono state 28 le sanzioni elevate dalle forze dell'ordine nella giornata di ieri, 30 aprile, più una denuncia per reati non collegati al mancato rispetto del decreto anti contagio. Sul totale delle 691 persone controllate nelle 24 ore, la percentuale delle trasgressioni risulta quindi meno del 5%, un netto calo rispetto all'8% registrato ieri. La percentuale di oggi è comunque in linea con la media dei dati totali, che comprendono tutti i controlli e le sanzioni a partire dall'entrata in vigore del decreto, ossia lì11 marzo. Da quella data sono state controllate 12.735 persone, sanzionate 628 e 47 sono state denunciate per aver attestato falsa dichiarazione al pubblico ufficiale.

