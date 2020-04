Coronavirus, migliora il comportamento dei triestini e calano le multe

Meno multe nella giornata di ieri: solo 21 su 528 controlli relativi alle norme anti contagio. Rispetto ai giorni precedenti, quindi, i triestini si sono mostrati ieri molto più rispettosi delle leggi, con una percentuale di sanzioni inferiore al 5%. Nessuna denuncia per false dichiarazioni e cinque le denunce per "altri reati". Controllate 203 attività commerciali, in nessuna delle quali sono state rilevate irregolarità.

I dati in regione

In regione sono state 3734 le persone controllate dalle forze dell'ordine, 97 i sanzionati. Quattro le persone denunciate per falsa dichiarazione e una per aver violato la quarantena in quanto positiva al Covid 19. 11 le persone denunciate per altri reati, e sulle 1263 attività controllate nessuna è stata sanzionata per irregolarità.