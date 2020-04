Coronavirus, multe in leggero calo: 50 in 24 ore

Sono state 50 ieri, sabato 18 aprile, le sanzioni per violazione dei divieti anti contagio. Si tratta di circa il 6% delle 839 persone controllate dalle forze dell'ordine, un percentuale leggermente inferiore a quella del giorno prima (68 persone, ossia il 7% circa dei sanzionati). Una persona è stata denunciata per aver dichiarato il falso alle forze dell'ordine, un'altra per aver commesso reati estranei ai divieti anti contagio. Sono state 96 le attività commerciali sottoposte a verifica, nessuna delle quali è stata sanzionata.

I dati di ieri in regione

Sono state controllate in tutto il Fvg 3762 persone, di cui 189 sanzionati. Due persone (tra cui quella già citata a Trieste) è stata denunciata per aver rilasciato falsa dichiarazione, mentre sette sono stati i denunciati per "altri reati", uno dei quali a Trieste. 996 gli esercizi commerciali controllati, tre dei quali sono stati sanzionati per violazione delle norme anti contagio.

