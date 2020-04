Coronavirus, la Guardia di Finanza "pizzica" negozio da un euro ancora aperto

Dopo il caso del bar che continuava a servire avventori a San Vito, nella giornata di ieri (31 marzo) è stato sanzionato anche il titolare di un altro esercizio commerciale: si tratta di uno dei cosiddetti negozi "da un euro" in centro città. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno effettuato le verifiche sul codice Ateco dell'esercizio, rilevando che non aveva diritto a continuare l'attività in periodo di emergenza Covid 19. A differenza del bar di San Vito, a cui probabilmente sarà applicata la pena aggiuntiva di sospensione dell'attività da 5 a 20 giorni, in questo caso la misura non può essere disposta perché non è prevista la possibilità di tenere aperto l'esercizio per le consegne a domicilio.

