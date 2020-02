Il 17enne di Grado bloccato in Cina può finalmente tornare a casa

Da dieci giorni si aspettava questo momento e finalmente Niccolò, il 17enne studente del Sello di Udine in Cina per il progetto Intercultura, potrà tornare in Italia.

La Farnesina, dopo due tentativi andati male, ha dunque ottenuto l'ok dalle autorità cinesi per il voto militare che riporterà in Italia il ragazzo, attualmente proprio a Wuhan, epicentro dell'epidemia del "Coronavirus". Il volo dovrebbe atterrare a Roma domani, monitorato dall'Unità di crisi della Farnesina con il contributo della Protezione civile.