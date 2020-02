Coronavirus, Niccolò sta per riabbracciare i suoi genitori

I genitori di Niccolò, il 17enne di Grado bloccato per due volte in Cina ma negativo ai test, stanno arrivando a Roma. "Sono felice. Non vedo l'ora di riabbracciarli" ha dichiarato all'Ansa. Il giovane è stato in isolamento allo Spallanzani per due settimane. Domani verrà dimesso.