Coronavirus: creato il numero verde per informazioni

Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute ha reso noto che dal pomeriggio di oggi, 24 febbraio 2020, oltre al numero telefonico 112 riservato alle emergenze (da contattare in caso di sintomi riconducibili al Coronavirus, quali febbre uguale o superiore ai 37,5°C, mal di gola e tosse) sarà possibile contattare anche il numero verde 800500300 per chiarimenti e delucidazioni sulle indicazioni comportamentali previste dall'ordinanza ministeriale. Come ha sottolineato la Regione, con questo sistema si punta a offrire un ulteriore strumento di risposta alle richieste dei cittadini a fronte dell'emergenza sanitaria in atto.