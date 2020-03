Infermiera multata in via Pietà, Esatto tira diritto e difende il proprio addetto

Esatto tira diritto e attraverso le parole del suo Direttore Generale Davide Fermo, difende l'operatore che ha sanzionato l'infermiera in turno all'ospedale Maggiore e responsabile di aver lasciato la propria automobile sugli stalli blu. Dopo la notizia apparsa questa mattina sul web in virtù della segnalazione della stessa professionista sanitaria "in servizio presso il reparto di pneumologia", ecco che la società in house del Comune di Trieste deputata a riscuotere i pagamenti dei parcheggi non ci sta e rimanda le accuse al mittente.

Esatto va avanti per la sua strada

La società infatti non dubita sulle affermazioni dell'infermiera ma precisa "la correttezza dell'operato del nostro addetto" in virtù del lavoro che gli operatori sono chiamati a fare, vale a dire "verificare la correttezza e la completezza dei pagamenti". "In assenza della previsione di esenzioni o agevolazioni da parte dell’Ente gestore - continua la nota - l’operatore non può stabilire di propria iniziativa, sulla base della propria sensibilità, regole e tariffe diverse da quelle vigenti, a prescindere dalla meritorietà e importanza dell’attività lavorativa svolta dal proprietario del veicolo".

Commenti offensivi

Esatto non ha, secondo il Direttore generale, "la possibilità di verificare l'attività lavorativa". Lo sfogo dell'infermiera, dopo essere stato ripreso da diverse testate sul web, è divenuto "virale" e come molto spesso accade - nei giorni dell'emergenza coronavirus con moltissime persone a casa è ancora più manifesto - si è scatenata una tempesta di commenti che la stessa Esatto definisce "gratuitamente offensivi e privi di senso". Si è giunti, secondo i vertici della società in house del comune, ad "augurare disgrazie a un lavoratore che, in un periodo caratterizzato da forte disagio, al pari di tutti i colleghi Esatto S.p.A., continua a svolgere il proprio lavoro, quale incaricato di un pubblico servizio, e merita il dovuto rispetto".

