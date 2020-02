Coronavirus, alcune palestre chiudono, poi l'avviso del Comune: "Possono rimanere aperte"

Dopo l'ordinanza della Regione sul Coronavirus le palestre di Trieste vanno in confusione: alcune chiudono e altre no. Poi il Comune manda un avviso in serata: possono rimanere aperte, si cancellano solo gli eventi sportivi. A una breve indagine telefonica effettuata stamattina da Trieste Prima, l'interpretazione dell'ordinanza regionale e ministeriale sul Coronavirus è risultata quantomeno confusa e discontinua da parte del mondo del fitness: chiuse la Webfit e la piscina di Altura: entrambi su Facebook ne hanno dato l'avviso spiegando che la decisione è stata presa “in seguito all'ordinanza ministeriale”. Così anche per la piscina del Greif Maria Theresia a Barcola e un'altra palestra del centro triestino, mentre un'altra ancora non ha chiuso le porte a pubblico ma ha cancellato i corsi.

Tra questi c'è chi ha sentito parlare di fantomatiche sanzioni “che incombono per chi non rispetterà l'ordinanza”, la quale, tuttavia, raccomanda solo la cancellazione di “eventi sportivi” e non fa menzione di sale adibite al fitness. Per il resto, su una decina di palestre contattate al telefono, sei sono rimaste aperte, compresa la popolare California in tutte le sue sedi. “Abbiamo parlato con le autorità - ha spiegato al telefono il titolare -, ci hanno assicurato che l'ordinanza non ci riguarda, ma abbiamo chiesto di essere avvertiti se le direttive dovessero cambiare". Aperta anche la piscina Bianchi, che raccomanda semplicemente igiene personale e il monitoraggio della loro pagina Facebook per eventuali cambiamenti.

I dubbi vengono fugati solo nel tardo pomeriggio da una comunicazione ufficiale del Comune, che spiega come “A seguito degli approfondimenti emersi nel corso della riunione odierna con la Protezione Civile, svoltasi a Udine, il Comune di Trieste informa che gli allenamenti e i corsi svolti nelle strutture e impianti sportivi del territorio comunale potranno svolgersi regolarmente. Resta comunque il divieto di svolgere manifestazioni e gare sportive”. Si suppone quindi che domani, martedì 25 febbraio, le palestre che oggi sono rimaste chiuse riprenderanno le loro attività, presumibilmente con meno traffico del solito.