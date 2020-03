Al distributore automatico di notte con cacciaviti nello zaino, nei guai un giovane di 21 anni

Un ragazzo di 21 anni (F.D.L. le sue iniziali) è stato denunciato dalla Polizia di Stato per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere dopo essere stato sorpreso, assieme ad altri due minorenni, la scorsa notte nei pressi di un distributore automatico di via Giulia. Uno dei tre ragazzi, passibili di denuncia anche per aver violato il decreto che invita a non uscire dalle proprie abitazioni, risultava essere già noto alle forze dell’ordine. Un equipaggio della Squadra Volante li ha rintracciati e, dopo aver controllato l'interno dello zaino del più grande dei tre, ha trovato due cacciaviti a taglio e un paio di forbici. Dopo tutti gli accertamenti, il ragazzo è stato denunciato alla Procura.

