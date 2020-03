Coronavirus: primo caso a Trieste, cinque nel FVG

Primo caso di positività al Covid 19 a Trieste, altri tre a Udine: a darne notizia è la stessa azienda sanitaria, che ha preso in carico i nuovi pazienti ma non ha ancora comunicato i dettagli. Ieri sera è stato annunciato il primo caso a Gorizia, un cinquantenne che non presenta sintomi preoccupanti e che si trova in isolamento domiciliare. In tutto ora sono cinque i pazienti in regione. Tutti i tamponi sono stati inviati allo Spallanzani di Roma secondo la prassi. È prevista alle 9 di stamattina una riunione del comitato operativo per emergenza Coronavirus a Palmanova nella Sede regionale della Protezione Civile, alla presenza del vicegovernatore Riccardi.

Proprio ieri, poche ore prima dell'annuncio relativo al primo caso a Gorizia, la Regione ha reso noto che da lunedì saranno riaperte le scuole, chiuse per una settimana in seguito alla prima ordinanza. Il Governo infatti, nel provvedimento emergenziale che sarà emanato a breve, aveva già ieri deciso di inserire la regione tra quelle non sottoposte alle limitazioni più severe, previste invece per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Ieri sera, interpellato dalle emittenti locali, il presidente Fedriga ha fatto sapere di non essere intenzionato a rivedere questa decisione .

