Coronavirus: primo caso del FVG a Gorizia con sintomi lievi

Primo caso di positività al coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Come riporta il Messaggero Veneto, quello che si potrebbe definire il paziente zero della regione, positivo a entrambi i tamponi faringei, è un 50enne di Gorizia che presenterebbe solo sintomi lievi e si trova già in quarantena domiciliare. Avrebbe contratto il virus all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, nel corso di una visita a un parente. Sarebbe entrato in contatto con una dozzina di persone, tutte al momento asintomatiche. Come riportato è confermato dalla Regione, i tamponi sono stati inviati come da prassi allo Spallanzani di Roma.

Notizia in aggiornamento.