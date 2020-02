Coronavirus, la Regione: "Seguire solo fonti istituzionali, no allarmismi"

Una nota della Regione mette in guardia da fake news e invita a chiamare il NUE 112 in caso di sintomi come tosse, raffreddore e febbre: "Un infermiere assisterà telefonicamente e indicherà il percorso di indagine ottimale alla risoluzione del caso specifico"