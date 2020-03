Anziana deceduta a Cattinara, Riccardi chiarisce le cause: "Non è morta per Coronavirus"

L'anziana di 87 anni deceduta questa mattina all'ospedale di Cattinara non è morta a causa del Coronavirus ma per altre cause riconducibili a quello che sarebbe stato un grave problema addominale. A far chiarezza sulla morte che la Regione aveva reso nota è lo stesso vicegovernatore Riccardo Riccardi durante la diretta straordinaria di Telequattro. "Ci sono alcuni casi di criticità ma il sistema sanitario sta rispondendo bene. E' evidente che si possono presentare condizioni critiche derivanti da più situazioni. Consiglio che non dobbiamo farci prendere da situazioni che ci portano ad apprensione. Siamo di fronte ad un'emergenza da affrontare con responsabilità. Non è solo un caso di Coronavirus".