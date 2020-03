Coronavirus, Riccardi: "L'ultimo contagiato era stato a Milano"

L'ultimo caso di test positivo registrato finora in Friuli Venezia Giulia riguarda una persona che ha partecipato a un convegno a Milano. Così ha dichiarato il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute e alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, durante un'informativa in Aula del Consiglio regionale sull'emergenza coronavirus. La notizia è riportata dall'ANSA. Si tratta del 13esimo test positivo riscontrato in regione, una persona residente nell'area dell'udinese. "Le fonti che abbiamo individuato - ha spiegato Riccardi - e che stiamo ricostruendo" sulla base della positività ai test riscontrata finora, per valutare l'eventualità di nuovi tamponi, "riguardano un convegno all'Università di Udine, una visita all'ospedale Ca' Foncello di Treviso e, l'ultimo caso, una permanenza a un convegno a Milano".