Coronavirus, Riccardi: "Protezione civile aiuterà anziani. Assumeremo personale sanitario"

I volontari della Protezione Civile potranno assisteranno nelle spese gli anziani, anche con servizi a domicilio. Saranno loro fornite adeguate protezioni. E'prevista inoltre una riorganizzazione degli spazi ospedalieri per fronteggiare un eventuale aumento dei ricoveri, rallentando o fermando le attività di natura programmata. Implementeremo poi con nuove assunzioni di medici e infermieri che possiamo pescare dalla graduatoria”. Questi gli ultimi annunci in tema di sanità e Protezione Civile per fornteggiare l'emergenza Coronavirus, lo ha dichiarato il vicepresidente e assessore alla salute Riccardo Riccardi nel corso di una conferenza stampa in Regione.

Rispetto all'attuale situazione in cui lavora il personale negli ospedali, il vicepresidente ha dichiarato che "Ringrazio gli operatori sanitari in isolamento precauzionale che stanno continuando a lavorare. Il Presidente ha insistito per presentare un decreto affinché i sanitari risultati negativi al test possano ritornare al lavoro. Abbiamo una forte pressione in tal senso”.

Il vicegovernatore ha invitato inoltre a tener conto del dato relativo ai ricoveri: "Dieci persone ospedalizzate (su più di 90 positive), le quali non si trovano in condizioni critiche. Ed è questo l'elemento da tenere maggiormente in considerazione".

Rispondendo alle domande dei giornalisti relativamente alla situazione di Casa Serena, Riccardi ha spiegato che "Oltre un centinaio di tamponi tra ospiti e operatori sono stati eseguiti nella struttura. I casi positivi sono stati otto, tutti in isolamento. Non abbiamo notizie di presenze critiche in altre case di riposo". Le strutture per anziani, ha spiegato poi Riccardi, "sono già state preventivamente tutelate con limitazioni ai visitatori anche nella prima ordinanza del presidente Fedriga, quando ancora questa misura non sembrava del tutto necessaria".