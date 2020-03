Coronavirus, la senatrice Rojc in isolamento fiduciario: "Fidiamoci della scienza"

“Bisogna fidarci della scienza e quindi grazie alla scienza; la politica deve seguirne i consigli, così come deve seguirli tutta la cittadinanza”. Così la senatrice Tatjana Rojc in un video pubblicato sul suo profilo Twitter, nel quale spiega “Ho avuto una riunione con una persona che poi è risultata positiva al coronavirus per cui mi trovo in quello che si chiama 'isolamento fiduciario', ancora per qualche giorno. Sto bene”. E aggiunge “ringrazio molto gli operatori sanitari i medici per tutta l'attenzione che hanno per i cittadini in questo momento di diffcoltà”.