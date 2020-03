Coronavirus, sospesa l'iniziativa "Sabati Ecologici"

In linea con le disposizioni emanate in questi giorni, il Comune di Trieste, in collaborazione con AcegasApsAmga, ha sospeso lo svolgimento dell’iniziativa Sabati Ecologici per le prossime tappe. Appena possibile verrà comunicato il nuovo calendario programmato per il 2020.

Si ricorda che è comunque sempre possibile conferire i rifiuti ingombranti, elettronici, insoliti e pericolosi presso i quattro Centri di Raccolta cittadini gestiti da AcegasApsAmga, oppure prenotando al numero verde 800.955.988 il servizio gratuito per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti.

Di seguito indirizzi e orari dei Centri di Raccolta:

- Centro di Raccolta San Giacomo - via Carbonara 3, aperto:

o dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00

o domenica dalle 9.00 alle 13.00

- Centro di Raccolta Campo Marzio - via Giulio Cesare 10, aperto:

o dal lunedì al sabato dalle 6.00 alle 16.00

- Centro di Raccolta Roiano - Via Valmartinaga 10, aperto:

o dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00

- Centro di Raccolta Opicina - strada per Vienna 84/a, aperto:

o dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00