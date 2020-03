Coronavirus: il consigliere Salvati (PD) dona due mesi di stipendio alla sanità

Il consigliere circoscrizionale Luca Salvati lancia sul suo profilo social una raccolta fondi per l'emergenza sanitaria ed esordisce dando il buon esempio: "Devolverò i miei compensi per l'attività politica da consigliere circoscrizionale, relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2020 - si legge nel post -, in favore della campagna avviata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a sostegno delle strutture sanitarie della regione. Comincio io e spero che chi ha la possibilità economica per farlo mi segua, anche solo con una donazione simbolica".

"Aderire - scrive Salvati - è un piccolo gesto ma ci permetterà di sentirci uniti e solidali e di accorciare, anche solo per un attimo, quelle distanze fisiche che al momento ci separano. Ma soprattutto ci renderà orgogliosi e forti, perché noi non molliamo mai e vinceremo anche questa battaglia. Chiuderò la campagna il giorno 22 marzo 2020 e pubblicherò un post con la foto del bonifico. Per chi volesse donare autonomamente, trova le istruzioni al seguente link".

La proposta: "Parcheggi blu gratuiti per non affollare i bus"

Sempre sul profilo Facebook e sempre in tema di emergenza epidemica, Salvati rende nota una proposta già avanzata all'assessore Lorenzo Giorgi: "Sulla base di quanto già in atto in altre città italiane, ho richiesto all'Assessore di verificare la possibilità di rendere gratuiti i parcheggi blu durante il periodo dell'emergenza. Ciò darebbe la possibilità di evitare assembrenti sugli autobus, soprattutto per chi finisce di lavorare tardi. Spero che l'Assessore si attivi con chi di competenza e si riesca ad introdurre questa norma anche a Trieste".