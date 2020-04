Coronavirus, in 24 ore multate 39 persone e un esercizio commerciale

Sono state 39 nella giornata di ieri (sabato 4 aprile) le sanzioni elevate dalle forze dell'ordine ai trasgressori del decreto anti contagio da Covid 19, mentre nessuno è stato denunciato per falsa dichiarazione a pubblico ufficiale o altri reati. Sono, invece, 18 le attività o esercizi commerciali controllati, uno di questi è stato sanzionato.

Dati in aumento rispetto a quelli del giorno prima, venerdì 3 aprile, in cui ci sono state 55 sanzioni, con una percentuale del 5% delle persone controllate. Ieri, invece, su un totale di 512 persone sottoposte a verifica, il 7% è stato colto durante la trasgressione delle norme. In tutto, a partire dall'11 marzo, sono state controllate 16816 persone e 841 sono state sanzionate. 49 il totale delle denunce per falsa dichiarazione sull'identità o sulle qualità personali proprie o altrui, ai sensi degli articoli 495 e 496 del codice penale.

