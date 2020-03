Coronavirus, SAP: “In quarantena anche agenti di Polizia, mancano protezioni”

"A Trieste alcuni agenti di Polizia sono in quarantena e in altre città, come a Udine, si sono già verificati casi di contagio. Le nostre protezioni sono insufficienti. Chiediamo anche il tampone per i colleghi che possono essere entrati in contatto con persone positive. Al momento non sono stati fatti". Lo dichiara Lorenzo Tamaro del SAP, raggiunto al telefono

"Noi siamo in prima linea - ha spiegato Tamaro - non solo per i controlli ma anche per i soccorsi pubblici, come i Vigili del fuoco e il personale sanitario. Siamo una categoria a rischio. Vediamo spesso l'uso di mascherine chirurgiche che non sono adatte a prevenire un eventuale contagio, mancano quelle in grado di proteggere chi le indossa, sono così poche che abbiamo paura a usarle. Credo ci sia un problema simile anche per il personale sanitario". Per quanto riguarda la situazione cittadina a livello di rispetto delle regole, il segretario provinciale del sindacato dichiara che "la città è abbastanza diligente, ma c'è ancora qualcuno che non ha capito la gravità del momento".