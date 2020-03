Coronavirus: secondo decesso in Slovenia e 31 casi in più

Registrato oggi il secondo decesso con Coronavirus in Slovenia. Come riporta TV Capodistria si tratta di un ospite della Casa di riposo di Metlika, una persona anziana con malattie pregresse 414, al momento, i casi di contagio nel paese, rispetto a ieri 31 in più. 92 i contagiati a Lubiana, che detiene il primato nazionale, al secondo posto Šmarje pri Jelšah, con 45 casi, di cui 18 nella locale casa di riposo. 40 in tutto le persone ricoverate nei Centri clinici universitari di Lubiana e Maribor. 13098 i test effettuati finora.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.