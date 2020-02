Coronavirus, Serracchiani: "Tornare alla normalità è un'esigenza forte"

“Con le dovute precauzioni, il ritorno a condizioni di vita normali è un'esigenza che si impone con forza: le misure sanitarie mostrano di funzionare mentre il blocco delle attività sociali e produttive sta avendo effetti devastanti sull'economia. Il Friuli Venezia Giulia è in condizioni di trovare un equilibrio”. Lo afferma la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani, commentando gli sviluppi della situazione determinatasi a seguito delle ordinanze per il contenimento del coronavirus. “Forse era prudente prendere misure così drastiche (e talvolta contraddittorie) ma dopo averle sperimentate per meno di una settimana - conclude Serracchiani - auspico che si possa tornare a studiare, giocare e lavorare”.