Più di 100 persone dirette in Ucraina bloccate a Fernetti: "Non ci lasciano passare"

Sono circa un centinaio le persone a bordo di due pullman diretti in Ucraina e impossibilitati a passare il confine di Fernetti da questa notte a causa delle decisioni della polizia slovena. A riportare la notizia è il Primorski Dnevnik, quotidiano di lingua slovena di Trieste. Le persone sono arrivate alle 11 di ieri 12 marzo e, come riportato nel video pubblicato sulla pagina Facebook del Primorski, alla dogana sarebbe stato chiesto loro di andare via e di tornare in Italia. "Nessuno ci ha detto niente, non ci hanno aiutato, ci hanno detto di andare via" dice un ragazzo giovane intervistato.

Le persone hanno quindi iniziato a chiamare le ambasciate in Austria e Slovenia, a Milano e a Roma. "Nessuno ci dice niente, cosa dobbiamo fare" ha dichiarato sempre lo stesso ragazzo. "Vogliamo solo tornare a casa, chiediamo l'aiuto delle autorità italiane".