Coronavirus: il Comune sospende Tari e altre imposte per sostenere i cittadini

Sospensione della TARI, dell’imposta comunale di pubblicità e degli importi relativi a tutte le entrate derivanti dall’occupazione del suolo pubblico: queste, in sintesi le prime misure eccezionali del Comune volte a sostenere le famiglie e il sistema economico-produttivo del territorio. Il Sindaco Roberto Dipiazza ha dato mandato all’Assessore al Bilancio Paolo Polidori di predisporre una delibera, approvata oggi dalla Giunta Comunale.

Le "sacche di risparmio"

“Inoltre – precisa Dipiazza – ho dato mandato a tutti gli Assessorati di predisporre dei report settimanali relativamente alle spese ed entrate, in modo da individuare quelle eventuali sacche di risparmio economico che successivamente, armonizzandole con le misure che verranno adottate dal Governo e dalla Regione FVG, potremo ulteriormente impiegare direttamente a favore dei nostri cittadini e delle nostre realtà commerciali e produttive”.

“Per tutto questo enorme lavoro che si sta facendo e che si continuerà a fare nei prossimi mesi ringrazio gli uffici del Comune di Trieste, la mia Giunta, l’Assessore Polidori per l’importante lavoro di armonizzazione, i consiglieri dei partiti di maggioranza e tutti i rappresentanti delle opposizioni per la grande responsabilità che stanno dimostrando e per gli importanti contributi che stanno apportando affinchè, tutti insieme, possiamo uscire il prima possibile da questa situazione ed essere pronti a ripartire”.

Nello specifico

Entrando più nello specifico, la delibera approvata in Giunta, i cui effetti saranno ora sottoposti all’attenzione del Consiglio Comunale, prevede:

la sospensione fino al 30 settembre di quest’anno per tutti i contribuenti (utenze domestiche e utenze non domestiche) del pagamento della Tassa Rifiuti di competenza dell’anno 2020.

la sospensione dei pagamenti del Canone OSAP fino al 30 settembre di quest’anno per le occupazioni con dehors, le occupazioni su aree pubbliche, le occupazioni per esposizione e vendita di merci o servizi in forma stabile e le occupazioni dei distributori di carburante.

la disapplicazione del regolamento della stessa COSAP, per cui non si procederà per l’anno in corso all’aggiornamento delle relative tariffe.

la sospensione dell’imposta sulla pubblicità fino al 30 settembre di quest’anno.

la disapplicazione, al momento sino al 30 aprile di quest’anno, delle tariffe dei parcheggi in superficie lungo le strade, su tutte le aree di sosta (stalli blu) gestite direttamente dal Comune di Trieste tramite la propria società in house Esatto SpA e su tutti i parcheggi di superficie lungo le strade (stalli blu) gestiti in concessione dalle società private che operano sul territorio comunale.

Le cifre

“E’ importante sottolineare – aggiunge il Sindaco Dipiazza – il grande lavoro che si sta facendo. Queste disposizioni comportano per il territorio comunale una perdita complessiva di 1 milione e 580mila euro, di cui 620mila euro per minori entrate da COSAP ed euro 960mila per minori entrate da proventi di parcheggio. Riusciamo comunque a procedere con l’adozione di queste misure urgenti per le famiglie e imprese, grazie alla capacità dell’Amministrazione comunale di essere riuscita, in tempi brevissimi, a immettere nel sistema risorse provenienti da minori spese come i 980mila euro non utilizzati per la fornitura dei pasti per le mense scolastiche, ora chiuse, e i 600mila euro per lo stanziamento a copertura delle spese per le supplenze nelle scuole comunali, ora chiuse. Ringrazio l’Assessore all’Educazione Angela Brandi e i suoi uffici che sono stati tempestivi nel calcolare e liberare le risorse economiche”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Cerchiamo di amministrare nel migliore dei modi tutto il quadro economico per fare la nostra parte nell’interesse della nostra comunità in attesa dei provvedimenti governativi, a cui, come detto, armonizzeremo altri interventi. Insieme – conclude Dipiazza – ne usciremo più forti”. All'inizio della seduta, il Sindaco con l'intera Giunta Municipale hanno osservato un minuto di silenzio in memoria e omaggio alle vittime dell'epidemia da Coronavirus.