Coronavirus, sospese fino a 3 aprile tutte le manifestazioni pubbliche del Comune

Il Comune di Trieste rende noto che, in relazione al proseguire dell'emergenza da COVID- 19 (“Coronavirus”), in linea con le disposizioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm dd. 4/3/2020), l'Amministrazione Municipale ha stabilito la sospensione fino al 3 aprile compreso, di tutte le attività, manifestazioni ed eventi, in luogo pubblico aperto o meno, ovunque organizzati, coorganizzati o patrocinati dal Comune. Per quanto concerne le manifestazioni, in particolare sportive, non direttamente organizzate dal Comune, sarà la stessa Amministrazione a informare i concessionari sulle nuove disposizioni vigenti e sulla necessità di attenervisi puntualmente.

Viene inoltre protratta fino al 15 marzo la già vigente sospensione delle attività in tutti i servizi per la prima infanzia pubblici e privati (nidi, spazi gioco, sezioni primavera, servizi educativi domiciliari), nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, all'Università e nelle altre strutture educative tipiche della nostra città quali i ricreatori comunali e il PAG.

Si continua nel frattempo a ribadire la necessità per tutti di attenersi alle regole di igiene e prevenzione già indicate dal Ministero della Salute (lavarsi spesso le mani, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, usare fazzoletti monouso ecc. - vedi www.salute.gov.it ).

