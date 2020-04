Coronavirus, il Prefetto annuncia la "stretta" sui controlli

In arrivo maggiori controlli sul territorio per reprimere le violazioni al decreto anti contagio da Covid - 19. A breve il presidente della Regione Fedriga emanerà una nuova ordinanza in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica e nel frattempo il Prefetto, dopo una consultazione con i vertici provinciali delle Forze di Polizia, ha dato indicazione di sensibilizzare tutti i servizi di controllo operanti sul territorio per intensificare la repressione dei comportamenti contrari alle disposizioni sulle limitazioni agli spostamenti.

Più verifiche sulle autocertificazioni

In tal senso il Questore di Trieste, d’intesa con i Comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e con le Polizie locali, ha immediatamente predisposto un piano per incrementare la presenza in strada delle pattuglie con il chiaro indirizzo di contrastare condotte non regolari. In quest’ottica saranno anche attentamente vagliate le autocertificazioni prodotte dai cittadini attraverso accertamenti posteriori sulla veridicità delle stesse. In proposito si ricorda che le false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali sono punite ai sensi degli artt. 495 e 496 del Codice penale con pene che possono arrivare fino a sei anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Prefetto Valenti: "Non lasciarsi andare"

“Non è il momento di rilassarsi – ha dichiarato il Prefetto Valenti - non è il momento di assumere comportamenti che possono compromettere tutti i sacrifici fino ad ora fatti. E’ una fase estremamente delicata della lotta contro la diffusione della pandemia e vi chiedo ancor più perseveranza e responsabilità. Sono ben consapevole di quanto sia difficile per tutti noi, specie per le famiglie su cui gravano ulteriori problemi, ma è doveroso non mollare, non lasciarsi andare. Soprattutto per onorare e rispettare il lavoro di quanti a rischio della propria vita sono in prima linea nell’azione di contrasto all’epidemia”.