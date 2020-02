A Lazzaretto la struttura per quarantene da coronavirus, Marzi: "Non ne sapevo nulla"

E' a Lazzaretto (Muggia) una delle due strutture individuate in Friuli Venezia Giulia per ricoverare pazienti che presentino sintomi da Coronavirus per eventuali periodi di quarantena. La decisione è stata presa nel corso del Comitato operativo della Protezione Civile del FVG con il Dipartimento nazionale al quale ha partecipato il ministro della Salute Roberto Speranza.

Una decisione che, a quanto pare, non è stata riferita al sindaco di Muggia Laura Marzi. "Non ne sapevo nulla - ha dichiarato Marzi -. Mi auguro che abbiano la cortesia istituzionale di informarmi, anche se la struttura in questione non è di nostra competenza. La questione certamente interesserà il territorio di Muggia, pertanto penso sia doveroso rendermi partecipe".

La seconda struttura in regione è la foresteria del castello di Tricesimo, in via Castello.