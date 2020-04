Coronavirus, supporto psicologico online e al telefono: 50 specialisti scendono in campo

"Abbiamo avviato sul territorio una serie di importanti servizi di assistenza psicologica, rivolti agli operatori, alle persone ammalate e anche a semplici cittadini che si trovano, magari in una condizione di solitudine, ad affrontare questo periodo di isolamento sociale". Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, spiegando con quali progetti l'Amministrazione regionale e le tre Aziende si siano organizzate sul territorio.

Nell'Area Triestina è attiva una rete di 50 psicologi-psicoterapeuti, strutturati in due gruppi di lavoro che provvedono a soddisfare le eventuali richieste di aiuto provenienti dal personale sanitario e dalle fasce di popolazione più colpite.

Personale sanitario

Per quel che riguarda gli operatori del Ssr è stato attivato un numero interno ed un indirizzo e-mail, per essere poi prontamente richiamati da uno degli psicologi in pronta disponibilità dedicati a questo Servizio. Lo scopo è quello di dare una risposta immediata, pronta, che prevenga uno stato di stress che può tendere alla cronicizzazione. Il personale sanitario che si rivolgerà al Servizio di supporto psicologico avrà poi la possibilità, se richiesto, di continuare ad essere seguita per tutta la durata dell'emergenza, con modalità che prevedono anche l'utilizzo, oltre che del colloquio telefonico, della videochiamata, ampliando la portata ed efficacia dell'intervento.

Cittadini

Per la popolazione è stato invece attivato un numero verde. Anche in questo caso al numero risponde un pool di psicologi. Il servizio è rivolto alle persone che sono state colpite dal Covid-19 e chi si trova in quarantena, e quindi in isolamento. Anche i familiari delle persone colpite o che sono in isolamento possono chiamare. Il numero (800.30.10.30) non va chiamato per emergenze sanitarie, o per consigli di natura medica.

Infine, l'Associazione di Protezione civile Psicologi per i Popoli del Friuli Venezia Giulia fornisce un'attività di supporto alla Sala operativa regionale a il numero unico emergenza della Protezione civile. In questo caso i professionisti volontari garantiscono una copertura di due turni giornalieri per tre volte alla settimana. Il servizio è rivolto alla popolazione, con particolare riferimento alle persone sole, con crisi d'ansia, senso di costrizione, paura del contagio o timorose per la salute dei propri cari.