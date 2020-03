Coronavirus: teatri chiusi fino al 3 aprile

In seguito al DPCM del governo per emergenza coronavirus tutti i teatri di Trieste chiudono fino al 3 aprile. Lo stanno comunicando oggi attraverso newsletter e canali social il teatro Verdi, il politeama Rossetti, la Contrada, il Miela e il Teatro Stabile Sloveno e gli altri enti presenti sul territorio cittadino.

La nota del Rossetti

Questa la nota ufficiale del teatro Rossetti, al momento la più dettagliata: "Il Teatro Stabile sta lavorando intensamente per affrontare una situazione che non ha riscontri nella nostra storia recente e si sta impegnando a riprogrammare, per quanto possibile, gli spettacoli sospesi secondo un diverso calendario. Sarà nostra cura dare per tempo al pubblico notizie sugli eventuali spostamenti e tutti gli aggiornamenti necessari. Per ora si specifica che non andranno in scena nelle date previste “Truman Capote”, “Antigone”, “Bodytraffic Los Angeles”, “Scintille”, “Slava’s Snowshow”, “Va Pensiero”, “Nel nome del padre” “Le affinità elettive”, e“Miseria e Nobiltà”. La biglietteria del Politeama Rossetti rimane regolarmente aperta".

Cosa dice il DPCM

Il decreto del Governo, in uno dei suoi punti, specifica che "Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".