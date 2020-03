Coronavirus, altri tre casi a Trieste e uno a Gorizia

La Regione informa che i casi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia da ieri salgono a 17; sono quattro i nuovi casi di positività registrati da ieri ad oggi dal Sistema sanitario regionale (Ssr). Tre persone, due delle quali ricoverate in ospedale in buone condizioni, sono dell'area triestina mentre la quarta si trova a Gorizia in isolamento domiciliare. Tutti sono stati presi in carico dal servizio sanitario regionale. Sono 372 i tamponi effettuati.

Salgono a cinque i casi

Salgono quindi a sette i casi confermati per Trieste. Ai tre casi dei giorni scorsi si è aggiunto ieri sera quello del consigliere regionale della Slovenska Skupnost, Igor Gabrovec, presente in aula per poco durante la discussione su Sviluppo Impresa, il ddl varato dal governo a sostegno delle imprese e che potrebbe dare una mano ai professionisti del settore produttivo regionale.